Giuseppe Rizza è morto a soli 33 anni: lutto nel mondo del calcio (Di lunedì 6 luglio 2020) Giuseppe Rizza – ex calciatore con un passato nella Primavera della Juventus insieme a Marchisio, Criscito e Giovinco – è morto. Il 5 giugno scorso era stato colpito da un’emorragia cerebrale. Il mondo del calcio piange la scomparsa di Giuseppe Rizza. Tra i primi a darne l’annuncio con un messaggio social è stato Giorgio Chiellini che lo aveva conosciuto quando Rizza giocava nella squadra “Primavera” della Juventus insieme a Marchisio, Criscito e Giovinco. Il calciatore siciliano lo scorso 5 giugno era stato colpito improvvisamente da un’emorragia cerebrale ed era stato immediatamente trasportato all’ospedale Cannizzaro di Catania nel reparto di terapia intensiva. Numerosi erano stati i messaggi di incoraggiamento e tutti erano stati felici di sapere del suo risveglio dal coma lo scorso 22 giugno. Nelle ... Leggi su bloglive

