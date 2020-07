Figlio della Lucarelli contesta Salvini, identificato dalla Polizia (VIDEO) (Di lunedì 6 luglio 2020) Figlio di Selvaggia Lucarelli contesta Matteo Salvini: ‘Grazie per governo omofobo e razzista’. identificato dalla Polizia. Il Figlio quindicenne della nota giornalista Selvaggia Lucarelli è stato identificato dalla Polizia dopo aver contestato il leader della Lega Matteo Salvini. Matteo SalviniFiglio di Selvaggia Lucarelli contesta Matteo Salvini: “Grazie per governo omofobo e razzista’. identificato dalla Polizia L’episodio è avvenuto nei pressi del centro commerciale Portello di Milano. Matteo Salvini si era recato presso il gazebo allestito per il tesseramento alla Lega. Il Figlio di Selvaggia Lucarelli si è avvicinato al leader della Lega e ha voluto ringraziarlo per il suo governo omofobo e razzista. Di seguito il VIDEO pubblicato da il Corriere della Sera Il giovane è stato allontanato e poi ... Leggi su newsmondo

