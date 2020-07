Fiammata Covid, tardivo l’intervento del governo Netanyahu (Di lunedì 6 luglio 2020) «Se questa settimana non verranno presi provvedimenti seri non saremo più in grado di spezzare la catena del contagio ed entro 15 giorni dovremo imporre un lockdown totale». L’allarme lanciato domenica dal professor Eli Waxman, capo del comitato di esperti del Consiglio di sicurezza nazionale per la lotta al coronavirus, ha avuto l’effetto sperato di scuotere il governo israeliano. «Siamo ad un passo dal lockdown», ha avvertito ieri Netanyahu, annunciando poi la chiusura immediata di piscine, bar, palestre, sale per … Continua L'articolo Fiammata Covid, tardivo l’intervento del governo Netanyahu proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Un focolaio in Irpinia, un altro a Mondragone nelle ex palazzine Cirio e la positività dell’imprenditore cilentano tornato da New York portandosi dietro il Covid. Non uno ma ben tre casi che spingono ...

Nuovi focolai, Speranza pensa al Tso per chi rifiuta la quarantena

Il Covid-19 si presenta ora con piccole fiammate in quasi tutta Italia. Dalla comunità del Bangladesh a Roma, al magazzino del corriere Brt a Bologna passando per quello innescato da un imprenditore n ...

