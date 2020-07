Clonato il portale di Zorro.it: numerosi gli utenti truffati sul web (Di lunedì 6 luglio 2020) E’ toccato al sito Zorro.it essere Clonato in questi giorni da malintenzionati, lasciando numerosi utenti in balia di una gigantesca truffa. Il famoso portare di comparazione delle offerte sarebbe stato Clonato dalla pagina web Zorroassicurazioni.com, che fino a oggi ha agito emettendo a numerosi fruitori del servizio delle polizze Rcauto false. Già numerosi sono gli utenti di Internet ingannati da questo sito, che anche in queste ore stanno denunciando il problema e passando a vie legali per ottenere un cospicuo risarcimento oltre che la restituzione dei soldi investiti. A denunciare il problema è stata la Digital Granata, che nella persona di Raffaele Granata – ideatore di Zorro.it – ha esposto pubblicamente come Zorroassicurazioni.com abbia utilizzato illegittimamente il logo della proprio realtà, il materiale pubblicitario, i ... Leggi su ilcorrieredellacitta

