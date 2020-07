Bartomeu: «Messi chiuderà la carriera al Barcellona» (Di lunedì 6 luglio 2020) Josep Maria Bartomeu ha spento le voci che vorrebbero Lionel Messi lontano dal Barcellona: le dichiarazioni del presidente blaugrana Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, ha dichiarato che Lionel Messi concluderà la carriera in blaugrana e, di conseguenza, rinnoverà il contratto attualmente in scadenza il 30 giugno 2021. «Leo ha detto un’infinità di volte che vuole terminare la sua carriera qui al Barça. Non spiegherò i dettagli di ciò che ci diciamo ogni settimana. Adesso siamo concentrati sulla Liga e sulla Champions League». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

FcInterNewsit : Barcellona, Bartomeu: 'Messi è stato chiaro, vuole finire la carriera qui' - TMit_news : Bartomeu: 'Messi vuole chiudere qui. Real? Var favorisce sempre gli stessi' - Sgrosalv80 : @TuttoMercatoWeb Peccato non abbia capito che il messaggio di Messi era perchè andasse via lui (tramite elezioni) e… - junews24com : Bartomeu: «Messi ci ha spiegato che vuole restare al Barcellona» - - TuttoMercatoWeb : Bartomeu spegne le speranze delle big: 'Messi ha detto un'infinità di volte che chiuderà al Barça' -