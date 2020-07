Attenta Inter, oltre a Lautaro potrebbe partire anche un altro big: il Real si fa avanti (Di lunedì 6 luglio 2020) La sconfitta Interna contro il Bologna ha gettato l'Inter al centro delle polemiche. La rimonta in dieci compiuta dagli ospiti ha compromesso definitivamente la corsa scudetto dei nerazzurri e rischia di complicare anche i piani Champions. Grazie alla vittoria contro il Cagliari l'Atalanta si è portata a meno uno dagli uomini di Conte che devono ritrovare in fretta il il binario giusto. La società inoltre deve fare i conti con le continue indiscrezioni di mercato che, oltre a Lautaro, riguardano anche un altro big nerazzurro.IL Real PUNTA BROZOVICcaption id="attachment 716729" align="alignnone" width="300" Brozovic (Getty Images)/captionIn queste settimane le società di Inter e Real Madrid ha lavorato all'operazione Hakimi che ha portato l'esterno alla corte di Conte. Durante i colloqui però le due squadre avrebbero parlato anche di un giocatore ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Attenta Inter, oltre a Lautaro potrebbe partire anche un altro big: il Real si fa avanti - - East_10 : @CarlottaGaia @la_stordita @Inter Si ma attenta a non invertire i poli - PSandisky : @piricoddi @Inter dopo lunga e attenta valutazione con il comitato tecnico-scientifico il miglior candidato è lui - infoitsport : Palacio: “Bologna vale più della Champions. Inter, attenta: vogliamo il bis” - NonConoscoVG : Fine 1T in vantaggio. Bravo LuLa, molto attivo il duo. Bello il lancio di Candreva per Young, significa che Conte v… -

Ultime Notizie dalla rete : Attenta Inter Attenta Inter, oltre a Lautaro potrebbe partire anche un altro big: il Real si fa avanti ItaSportPress Diretta/ Parma Fiorentina (risultato finale 1-2): i viola ritrovano i tre punti!

Parma Fiorentina, che sarà diretta dal signor Abisso, va in scena alle ore 19:30 di domenica 5 luglio: allo stadio Tardini siamo arrivati alla 30^ giornata nel campionato di Serie A 2019-2020. Le due ...

“Basta con l’uomo sottomesso”

Critica d’arte, curatrice di mostre e scrittrice, Catherine Millet con coraggio continua a seguire il suo percorso di donna libera. L’autrice di “La vita sessuale di Catherine M.”, di “Une enfance de ...

Parma Fiorentina, che sarà diretta dal signor Abisso, va in scena alle ore 19:30 di domenica 5 luglio: allo stadio Tardini siamo arrivati alla 30^ giornata nel campionato di Serie A 2019-2020. Le due ...Critica d’arte, curatrice di mostre e scrittrice, Catherine Millet con coraggio continua a seguire il suo percorso di donna libera. L’autrice di “La vita sessuale di Catherine M.”, di “Une enfance de ...