Tempesta d’amore spoiler 6-10 luglio 2020: Frenzi vuole partire (Di domenica 5 luglio 2020) Sono ricche di colpi di scena le puntate di Tempesta d’amore in onda su Rete 4 dal 6 al 10 luglio 2020. Andrè verrà a sapere che Linda e Dirk si sono baciati. La donna continuerà a ripensare a quel momento, alimentando i suoi dubbi. Jessica e Henry finalmente si stanno per sposare, ma un imprevisto dovrà far cambiare per forza il loro romantico impegno. Come si può ben immaginare, la colpa sarà di Annabelle. Nel frattempo, come svelano le anticipazioni di Tempesta d’amore delle puntate in onda la prossima settimana, Franzi sarà talmente demoralizzata dalla sua situazione sentimentale da non voler più conoscere e frequentare nessun uomo. La giovane però, dovrà ricredersi. Tempesta d’amore puntate settimanali dal 6 al 10 luglio 2020 su Rete 4 Negli episodi della prossima settimana, Linda non ... Leggi su kontrokultura

