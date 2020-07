“È stata Belen a scoprire del tradimento di De Martino, in un modo molto ‘semplice'” (Di domenica 5 luglio 2020) Se siete tra quelli che il gossip proprio non lo possono soffrire e lo giudicano spiacevole e poco salutare (al contrario di Woody Allen, che almeno si divertiva) la storia dell’estate sarà per voi un piccolo ‘supplizio’. Belen Rodrguez e Stefano De Martino. Di nuovo. Spuntano particolari come finferli. E ora, dopo che Dagospia ha lanciato la notizia flash di una storia tra De Martino e Alessia Marcuzzi, il ballerino si è affrettato a smentire, e Belen è andata a Capri alla festa del nuovo fidanzato Gianmaria Antinolfi, arriva una nuova indiscrezione. A scoprire il tradimento è stata proprio Belen: come? Con l’iPad di Stefano. È sempre Dagospia a svelare l’indiscrezione: “Quel diavoletto di Belen – si legge sul sito di Roberto D’Agostino – ha scoperto tutto dall’iPad di lui, che aveva pensato ... Leggi su ilfattoquotidiano

