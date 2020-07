Regina Elisabetta distrutta: dopo Harry e Meghan un altro nipote pronto ad abbandonare (Di domenica 5 luglio 2020) dopo Harry e Meghan Markle un altro nipote della Regina Elisabetta avrebbe progettato di abbandonare il Palazzo. Sembra che la Sovrana non possa vivere tranquillamente questo periodo già così difficile a livello globale, senza doversi occupare di dispute famigliari. Secondo le indiscrezioni, infatti, uno degli amati nipoti avrebbe deciso di seguire l’esempio del principe Harry: ecco cosa succede a Buckingham Palace. Un altro nipote va via: dramma per la Regina Elisabetta Non che la Regina Elisabetta non lo sapesse: il precedente di Harry e Meghan Markle che hanno deciso di abbandonare la Famiglia Reale non sarà un caso isolato. Secondo le indiscrezioni che escono fuori da Buckingham Palace, sembrerebbe che un altro nipote della Regina sia pronto a dire addio. Si tratta di una delle nipoti femmine della Sovrana, ovvero della principessa Beatrice di ... Leggi su velvetgossip

NetflixIT : Ci sono il Papa e la Regina Elisabetta in giro per il Vaticano... ma è il corto di Paolo Sorrentino in Homemade, la… - Corriere : Epstein, Ghislaine sul trono della Regina: tremano Andrea e vip - PlasticTheory_ : RT @NetflixIT: Ci sono il Papa e la Regina Elisabetta in giro per il Vaticano... ma è il corto di Paolo Sorrentino in Homemade, la serie cr… - QuelloTv : LA REGINA ELISABETTA ??????EUROPEA DEI R E T T I L I A N I !!! - valfromrome : @DeborahBergamin @ForzaItalia @gasparripdl @FI_Toscana @forza_italia @GruppoFICamera @FI_ultimissime @msgelmini… -

Ultime Notizie dalla rete : Regina Elisabetta La regina Elisabetta trema: un altro addio alla famiglia reale? ilGiornale.it Un whisky ogni sera, la guerra e l’amore. Addio a Maria d’Avalos, l’ultima principessa

Il suo nome era già la Storia: Maria d’Avalos. Si è spenta a 94 anni l’ultima principessa della blasonata casata arrivata a Napoli con Alfonso d’Aragona. Non deve essere stato facile portare il nome d ...

Nuovo scandalo nella casa reale: Ghislaine fotografata sul trono della regina

LONDRA - Fa tremare la casa reale britannica una foto pubblicata ieri sul Telegraph che ritrae Ghislaine Maxwell, l''anima gemella' del finanziere Jeffrey Epstein morto in carcere con l'accusa di grav ...

Il suo nome era già la Storia: Maria d’Avalos. Si è spenta a 94 anni l’ultima principessa della blasonata casata arrivata a Napoli con Alfonso d’Aragona. Non deve essere stato facile portare il nome d ...LONDRA - Fa tremare la casa reale britannica una foto pubblicata ieri sul Telegraph che ritrae Ghislaine Maxwell, l''anima gemella' del finanziere Jeffrey Epstein morto in carcere con l'accusa di grav ...