Milan, Caressa svela i due retroscena di Boban su Theo Hernandez e Bennacer (Di domenica 5 luglio 2020) Il Milan si gode un 2020 da urlo grazie a due calciatori in particolare. Due pedine che hanno permesso ai rossoneri, ma soprattutto a Stefano Pioli, da un 2019 - soprattutto la parte finale - da incubo. Una risalita che ha permesso di tornare a sperare nella qualificazione all'Europa League dalla porta principale dopo l'eliminazione nella semifinale di Coppa Italia patita con la Juve. Parliamo di Theo Hernandez e Ismail Bennacer. In verità il terzino francese arrivato la scorsa estate dal Real... Leggi su 90min

Caressa ha rivelato: "Theo Hernandez ha avuto due occasioni ..."