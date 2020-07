Israele, Netanyahu silenzia l’intelligence per annettere la Cisgiordania. Così la democrazia rischia di ammalarsi (Di domenica 5 luglio 2020) Il 1 luglio è arrivato, se ne è andato e non è successo niente. Eppure era la data annunciata dal governo guidato da Benjamin Netanyahu per l’annessione della Cisgiordania, o almeno parte di essa. Non è successo, ma l’ombra della promessa ancora esiste. L’annessione può porre fine a Israele come stato democratico ed ebraico, sostituendolo con un’entità bi-nazionale o, peggio ancora, con un apartheid israeliano. Eppure, nonostante l’urgenza del momento e le ramificazioni dell’annessione, con il potenziale di innescare una nuova guerra con l’Anp e Hamas (che hanno annunciato una rara cooperazione per necessità) che potrebbe incendiare il Medio Oriente, i capi della sicurezza e dell’intelligence israeliana vengono completamente tenuti al buio. Netanyahu li sta escludendo dal processo ... Leggi su ilfattoquotidiano

