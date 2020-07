Conte: “La delusione è enorme. E’ giusto metterci tutti in discussione, io per primo” (Di domenica 5 luglio 2020) Dopo un’ora circa chiuso nello spogliatoio insieme alla squadra e a Marotta, Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta dell’Inter a San Siro contro il Bologna. Queste le sue parole da Fcinternews.it. “La delusione è enorme, almeno per quello che mi riguarda. Mi auguro che questa delusione che io avverto sia avvertita anche dai calciatori almeno per l’1%. Una partita da portare a casa in carrozza siamo riusciti a perderla”. Qualcosa che ti ha fatto arrabbiare particolarmente? “Io mi arrabbio con me stesso, perché sono il responsabile. Ho le mie responsabilità, sono io a indirizzare la situazione ed è giusto che sia molto arrabbiato prima di tutto con me stesso. Poi penso che anche i calciatori debbano esserlo con loro stessi“. Fragilità a livello emotivo? “Le situazioni si valutano ... Leggi su ilnapolista

