Bollette luglio | in aumento luce e gas in calo | cosa aspettarsi

Se i mesi di lockdown hanno visto un ribasso delle tariffe di luce e gas, cosa aspettarsi dalle Bollette di luglio? Ad anticiparlo è stata l'Autorità per l'energia, le reti e l'ambiente (Arera), nel suo ultimo aggiornamento arrivato qualche giorno fa. I prezzi dell'elettricità saliranno del 3,3%, mentre per il metano si registrerà un calo del 6,7%. Elettricità Per quanto riguarda la luce, dunque, le famiglie italiane dovranno aspettarsi un lieve rincaro. In particolare, il prezzo di riferimento per una famiglia con consumi medi di 2700 kilowattora l'anno e una potenza impegnata di 3 kilowatt è di 16,61 centesimi di euro per kilowattora. La risalita rispetto al trimestre precedente è dovuta, spiega Arera, a un aumento dei cosiddetti costi "di dispacciamento", cioè di funzionamento ed ...

