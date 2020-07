Soluzioni Cruciverba del 04/07/20. Tutte le definizioni (Di sabato 4 luglio 2020) Se vi state chiedendo quali siano le Soluzioni dei Cruciverba vuoi dire che vi piacciono. Bravi! Continuate a coltivare questa passione e potrete godere di una mente più reattiva e più giovane della media, senza contare che ridurrete anche il rischio di di contrarre l’Alzheimer! Ma probabilmente già lo sapevate 🙂 Di seguito potete trovare le Soluzioni dei Cruciverba del giorno 04/07/20: Abbeveratoio per bestiame 9 lettere: Fontanile Accoglie molti tifosi di rio 8 lettere: Maracanã Adunanze di alti prelati 7 lettere: Concili Antilopi dalle corna anellate 5 lettere: Orici Comprende la piu alta cima degli appennini 19 lettere: Gran sasso d’italia Gamberi di fiume 6 lettere: Astaci Hanno i capelli di un colore slavato 9 lettere: Biondicci Il fantoccio della quintana 8 lettere: Saracino Intervengono tra due litiganti 7 lettere: Pacieri La ... Leggi su pianetadonne.blog

Cruciverba è l’app ideale per chi ama le classiche parole crociate. Esistono diversi livelli di difficoltà ed è possibile fare lo zoom sullo schermo, ingrandire i caratteri e, in caso non si riesca a ...

