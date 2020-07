Sassuolo-Lecce 4-2, emiliani ok nel finale (Di sabato 4 luglio 2020) Il Sassuolo ha battuto 4-2 il Lecce nel secondo match della 30esima giornata del campionato di serie A. Sassuolo in vantaggio con Caputo dopo 5'. Il pareggio di Lucioni al 27'. Nella ripresa Berardi al 63' porta in vantaggio i padroni di casa. Mancosu al 67' su rigore sigla il 2-2. Al 67' è Boga che segna il gol del 3-2. Il gol del sigillo all'84' di MuldurRisultati (30esima giornata): Juventus-Torino 4-1, Sassuplo-Lecce 4-2, Lazio-Milan (ore 21.45), Domenica 5 luglio: Inter- Bologna (ore 17.15), Brescia-Verona (ore 19.30), Cagliari-Atalanta (ore 19.30), Parma-Fiorentina (ore 19.30), Sampdoria-Spal (ore 19.30), Udinese-Genoa (ore 19.30), Napoli-Roma (ore 21.45)Classifica: Juventus 75, Lazio 68, Inter 64, Atalanta 60, Roma 48, Napoli 45, Milan 43, Verona 42, Sassuolo 40, Parma, Cagliari 39, Bologna 38, Fiorentina, Udinese, Torino 31, Sassuolo 30, Sampdoria 29, Genoa 26, Lecce ... Leggi su ilfogliettone

