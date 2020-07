La Juventus prende il Toro per le corna, magie e pennellate bianconere: prima perla su punizione per CR7 (Di sabato 4 luglio 2020) La Juventus non si ferma più, quarta vittoria consecutiva per i bianconeri dalla ripresa del campionato, un filotto esaltante utile per dimenticare la delusione della finale di Coppa Italia. Valerio Pennicino/Getty ImagesSchiantato 4-1 nel derby un Torino mai in partita, matato nella prima mezz’ora con i gol di Paulo Dybala e Juan Cuadrado, colpi mortali a cui i granata riescono a replicare con un rigore di Belotti, prima che Ronaldo nella ripresa peschi la prima punizione vincente della sua avventura bianconera, dopo ben 42 tentativi. magie e pennellate all’Allianz Stadium, la Juventus gioca e si diverte ritrovando quell’armonia mancata nelle scorse uscite. Maurizio Sarri può godersi finalmente la sua squadra, con un redivivo Bernardeschi e un Dybala capace di inventare calcio. L’unico neo della giornata per i bianconeri sono le ammonizioni ... Leggi su sportfair

