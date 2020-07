Fratellini uccisi, sgomento della folla al funerale. Strazio sulle note di Vasco: “Un senso” (Di sabato 4 luglio 2020) «Ciao nanetti, non riesco ancora a realizzare che non potrò più vedervi, abbracciarvi, sentire la vostra voce che chiama “mamma”. Vi abbraccio e vi dico che andrà tutto bene, nonostante il male che vi è stato inferto». È un passaggio della lunga lettera dedicata a Elena e Diego che mamma Daniela ha fatto leggere ad un’amica di famiglia al termine dei funerali a Gessate. «Sono stata fortunata ad essere la vostra mamma» e «chiedo a tutti di ricordarvi sorridendo non nelle lacrime, avrebbero preferito così. So che da ora in poi sarete al mio fianco, il vostro sorriso mi terrà compagnia nei momenti di paura». Nel campo da calcio all’interno del centro sportivo di Gessate, in provincia di Milano, piattini di plastica bianca disposti in orizzontale segnano i posti. «Ciao ... Leggi su secoloditalia

sorrisobot : RT @tg2rai: Grande commozione a #Gessate nel milanese ai #funerali dei due fratellini uccisi dal padre. 'Ricordateli con un sorriso', le st… - tg2rai : Grande commozione a #Gessate nel milanese ai #funerali dei due fratellini uccisi dal padre. 'Ricordateli con un sor… - granato_serena : #MarioBressi ha tolto la vita ai figli Diego ed Elena, a #Margno: prima ha inviato messaggi deliranti alla moglie - Noemithestar : Fratellini uccisi, l'ultima mail del papà: 'Prendo il volo, domani avrai grossi problemi' - Edda_luciano69 : @ilruttosovrano E nei riguardi dei feminicidi, o dei due fratellini uccisi dal padre, avete mai sentito un commento di condanna? -

Ultime Notizie dalla rete : Fratellini uccisi L’ultimo saluto ai gemellini uccisi dal padre IL GIORNO Fratellini uccisi, sgomento della folla al funerale. Strazio sulle note di Vasco: “Un senso”

«Ciao nanetti, non riesco ancora a realizzare che non potrò più vedervi, abbracciarvi, sentire la vostra voce che chiama “mamma”. Vi abbraccio e vi dico che andrà tutto bene, nonostante il male che vi ...

L’ultimo abbraccio a Elena e Diego: folla e commozione per i gemelli uccisi dal padre in Valsassina

– Domani a Gessate i funerali dei fratellini strangolati a Margno dal padre. Via libera dalla Procura di Lecco alla sepoltura di Elena e Diego e del papà Mario Bressi. I funerali… Leggi ...

«Ciao nanetti, non riesco ancora a realizzare che non potrò più vedervi, abbracciarvi, sentire la vostra voce che chiama “mamma”. Vi abbraccio e vi dico che andrà tutto bene, nonostante il male che vi ...– Domani a Gessate i funerali dei fratellini strangolati a Margno dal padre. Via libera dalla Procura di Lecco alla sepoltura di Elena e Diego e del papà Mario Bressi. I funerali… Leggi ...