Circonvallazione Ostiense, crollato un albero su tre automobili (Di sabato 4 luglio 2020) Altro albero crollato nella città di Roma, questa volta nella zona della Circonvallazione Ostiense. Durante l’ora di pranzo un grosso arbusto si è sradicato da terra ed è andato ad abbattersi contro tre automobili posteggiate nelle vicinanze, fortunatamente non causando nessun ferito ma solo diversi evidenti danni alle vetture. https://www.ilcorrieredellacitta.com/wp-content/uploads/2020/07/107366568 2846073118852923 3655657600866886399 n.mp4 La prima automobile colpita è stata una Mercedes-Benz di colore grigio, che ha visto appoggiarsi addosso un pesante rami nelle aree del cofano e il parabrezza. L’arbusto ha colpito anche una seconda auto grigia di cui non si conosce il modello, che ha avuto la sfortuna di posteggiarsi a spina proprio accanto alla Mercedes-Benz. In questo caso i rami dell’albero si sono poggiati nella parte ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Maltempo a Roma. Verso le 12 nella Capitale si è abbattuta una bomba d’acqua. Registrate grandinate anche in alcune zone della Città Eterna. Luceverde segnala difficoltà di circolazione – causa allaga ...

