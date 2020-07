L’Italia con voi sbarca nel sabato mattina di Rai1. Ospiti Conti e Magalli (Di venerdì 3 luglio 2020) Monica Marangoni Da domani, L’Italia con voi, il programma quotidiano di Rai Italia, interamente dedicato agli italiani nel mondo, sbarcherà su Rai1. Una finestra sulla rete ammiraglia – in onda alle 10.20 – con cui Monica Marangoni Continuerà a soffermarsi sulle storie di italiani e italici di vecchia e nuova generazione, che ad un certo punto si sono trasferiti in altri Continenti, trovando il proprio ‘posto nel mondo’. La prima puntata sarà dedicata agli italo-americani degli Stati Uniti nella ricorrenza dell’Independence Day, momento dell’anno in cui l’America si ferma per celebrare e festeggiare la propria ‘nascita’ nel 1776. Il parterre di Ospiti del debutto su Rai1 conterà due ‘importanti’ presenze televisive, quelle di Giancarlo Magalli e Carlo Conti, entrambi appassionati di ... Leggi su davidemaggio

