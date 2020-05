Riecco le file davanti al bar, Salerno torna a… vivere (Di sabato 9 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Sabato pomeriggio di primavera ma, soprattutto, di allentamento delle misure di isolamento: ritorna la fila al Bar Nettuno e – d’improvviso – Salerno sembra rivivere. Basta poco per ricalcare le abitudini della vita pre-Covid. La fila a quel bar, in attesa di una pizzetta o di una brioche con il gelato, è tra le cartoline della tradizione salernitana. Rivederla, seppure figlia delle norme (divieto di ingresso nel locale) più che causata dall’afflusso di persone (poche rispetto agli standard) infonde fiducia e un certo ottimismo, come la luce in fondo al tunnel. A riportare alla delicatezza del momento è però, qualche metro più in là, la pattuglia della Polizia Municipale intenta a verificare documenti e autocertificazioni dei pedoni. L'articolo Riecco ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 9 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sabato pomeriggio di primavera ma, soprattutto, di allentamento delle misure di isolamento: rila fila al Bar Nettuno e – d’improvviso –sembra ri. Basta poco per ricalcare le abitudini della vita pre-Covid. La fila a quel bar, in attesa di una pizzetta o di una brioche con il gelato, è tra le cartoline della tradizione salernitana. Rivederla, seppure figlia delle norme (divieto di ingresso nel locale) più che causata dall’afflusso di persone (poche rispetto agli standard) infonde fiducia e un certo ottimismo, come la luce in fondo al tunnel. A riportare alla delicatezza del momento è però, qualche metro più in là, la pattuglia della Polizia Municipale intenta a verificare documenti e autocertificazioni dei pedoni. L'articolo...

Ultime Notizie dalla rete : Riecco file Ancona, riecco il mercato del Piano tra incertezze, nervi tesi e vigili: «Cosi è... Corriere Adriatico Ancona, riecco il mercato del Piano tra incertezze, nervi tesi e vigili: «Cosi è dura»

e fa felici i cittadini

ANCONA - Da una parte, la voglia di ricominciare e tornare pian piano alla normalità dopo il lockdown. Dall’altra, la consapevolezza che l’affluenza non è più la stessa della fase pre-emergenziale e c ...Sprazzi di normalità con la riapertura del mercato. Ieri il ritorno delle bancarelle (solo generi alimentari) ha registrato un buon afflusso. Massimo rispetto della regole, ma anche tanta voglia di to ...