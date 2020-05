Dopo un anno e mezzo di prigionia è stata liberata | l’annuncio di Conte

Leggi su howtodofor

(Di sabato 9 maggio 2020) È! Ringrazio le donne e gli uomini dei nostri servizi di intelligence. Silvia, ti aspettiamo in Italia!”. Il presidente del Consiglio Giuseppeannuncia così su Twitter la liberazione della volontaria di 25 anni rapita a novembre 2018 da un commando di uomini armati nel villaggio di Chakama, a circa 80 chilometri a ovest di Malindi, in Kenya. La giovane, originaria di Milano, lavorava per la onlus marchigianaAfrica Milele che opera nellaa di Kilifi, in Kenya, dove seguiva un progetto di sostegno all’infanzia con i bambini di un orfanotrofio. A febbraio anche il Capo dello Stato Sergio Mattarella aveva espresso apprensione per le sue sorti. e l’11 aprile il sindaco di Milano Giuseppe Sala aveva chiamato il padre per manifestare la sua ...