Vincenzo De Luca dice che Salvini va in giro con i suoi occhiali nuovi color pannolino di bimbo (Di venerdì 8 maggio 2020) Aggiorniamo l’elenco. Lanciafiamme alle feste di laurea, Fabio Fazio fratacchione, poi i cinghialoni che vanno a fare jogging e che andrebbero arrestati e ora gli occhiali di Matteo Salvini «color pannolino di bimbo». Nuova frase tormentone di Vincenzo De Luca, nel corso della conferenza stampa di aggiornamento quotidiano sui numeri del coronavirus in Campania. Uno scontro non nuovo, quello De Luca-Salvini, che oggi si è arricchito di un nuovo capitolo. LEGGI ANCHE > Fratacchione, la nuova definizione che De Luca dà di Fabio Fazio De Luca-Salvini e la battuta sugli occhiali color pannolino di bimbo Non lo nomina mai direttamente, ma il riferimento è sin troppo esplicito. Per Vincenzo De Luca, Matteo Salvini è ‘l’amico sovranista’, «quello che va in giro per farsi guardare gli occhiali nuovi il cui ... Leggi su giornalettismo Vincenzo De Luca : “Se per il 18 maggio non ci saranno focolai riapriamo tutto” (VIDEO)

Ultime Notizie dalla rete : Vincenzo Luca La posta del cuore: sul web spopola la parodia di De Luca dei CereBros Il Mattino De Luca, riapriremo ma per sempre

Così su Facebook, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. "Sono assolutamente fiducioso, quando riaprirà la Campania avrà un andamento della crescita che, anche in questo caso, sarà da ...

Fase 2, De Luca: "I governatori vogliono riaprire? Demagogia. La Campania riapre quando sarà sicura"

"Mi capita di ascoltare colleghi di altre regioni invocare l'apertura universale. Fanno demagogia, cercano di strumentalizzare la domanda di lavoro che c'è ed è drammatica senza decidere niente. Chi v ...

