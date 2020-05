Salihamidzic | «Klose sarà un grande allenatore» – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 8 maggio 2020) Hasan, direttore sportivo del Bayern Monaco, ha parlato della nomina dicome vicedella prima squadra Il direttore sportivo del Bayern Monaco, Hasan, ha parlato della nomina a vicedella prima squadra di Miroslav– «Sono molto contento che Miro stia procedendo in questa direzione. E' stato responsabile dell'U17 per due anni, ottenendo risultati più che convincenti e una ottima crescita della squadra. Sono convinto che si adatterà perfettamente agli altri allenatori che collaborano con Flick e che potrà diventare un punto di riferimento importante per i nostri giocatori grazie alla sua esperienza e alla sua idea di calcio».