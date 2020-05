Resolutiion per Switch e PC ha una data di uscita e si mostra in un nuovo trailer

(Di venerdì 8 maggio 2020) Deck 13 Spotlight (divisione publisher di Deck13 Interactive) e lo sviluppatore Monolith of Minds, un team composto da due fratelli, hanno annunciato oggi la versione per Nintendoe ladiufficiale di. Il frenetico action adventure arriverà sulla console di Nintendo, Windows, Mac e Linux il prossimo 28 maggio.Per l'occasione è stato anche pubblicato un, cheper la prima volta il gameplay su Nintendo. Leggi altro...

Monolith of Minds e Deck13 hanno pubblicato un nuovo trailer di Resolutiion con il quale ne annunciano la data di uscita ufficiale. Questo particolare action ambientato in un frammentato mondo post-ap ...