La proteina che rende vulnerabili le cellule tumorali (Di venerdì 8 maggio 2020) Nel cancro al colon, come in ogni altro tipo di neoplasia, il «motore» che alimenta e nutre il tumore è rappresentato dalle cellule staminali: cellule potenzialmente immortali, con una frenesia replicativa difficile da controllare. Prese da manie di grandezza, in un certo senso, continuano a riprodursi e a moltiplicarsi, ignorando i segnali di stop dell'organismo.Ancora oggi, nonostante progressi e passi avanti, il carcinoma del colon-retto rimane una delle principali cause di morte nei paesi occidentali, anche perché contro le forme avanzate mancano terapie efficaci . Ora, uno studio finanziato interamente dall'Airc e coordinato da Giorgio Stassi, responsabile del Laboratorio di oncologia molecolare all'Università degli Studi di Palermo, ha individuato in una particolare molecola, chiamata BMP7, un possibile trattamento per rendere le staminali tumorali ... Leggi su panorama Ecco la molecola della speranza che riduce la proteina che favorisce il virus

Melanoma - la proteina che “nasconde” tumore a sistema immunitario

Tumori - IFO Roma : “Scoperta una proteina che nasconde il melanoma al sistema immunitario” (Di venerdì 8 maggio 2020) Nel cancro al colon, come in ogni altro tipo di neoplasia, il «motore» che alimenta e nutre il tumore è rappresentato dallestaminali:potenzialmente immortali, con una frenesia replicativa difficile da controllare. Prese da manie di grandezza, in un certo senso, continuano a riprodursi e a moltiplicarsi, ignorando i segnali di stop dell'organismo.Ancora oggi, nonostante progressi e passi avanti, il carcinoma del colon-retto rimane una delle principali cause di morte nei paesi occidentali, anche perché contro le forme avanzate mancano terapie efficaci . Ora, uno studio finanziato interamente dall'Airc e coordinato da Giorgio Stassi, responsabile del Laboratorio di oncologia molecolare all'Università degli Studi di Palermo, ha individuato in una particolare molecola, chiamata BMP7, un possibile trattamento perre le staminali...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus Trovato un anticorpo monoclonale che lo blocca Agisce attaccando la proteina S del virus. E' la second… - SkyTG24 : Parkinson, scoperta proteina che induce i movimenti involontari - Stevedark79 : Ecco la proteina che sarà contenuta nel vaccino. A voi le conclusioni! Fonte Dino Tinelli: Luciferasi per chi anco… - RisoamaroN : Sapete temp cui #proteina si disattiva? No? Qualsiasi proteina inattiva a temp 42C. Perciò d'estate assenza influen… - yamasiroyse1 : Sapete temp cui #proteina si disattiva? No? Qualsiasi proteina inattiva a temp 42C. Perciò d'estate assenza influen… -

Ultime Notizie dalla rete : proteina che Parkinson, scoperta proteina che induce i movimenti involontari Sky Tg24 Meno scorte a ospedali, più soldi a manager: così la giunta ha bloccato i laboratori lombardi

Nudi davanti al coronavirus. Anche la Fase 2 dell’epidemia è cominciata senza sufficienti protezioni, secondo il timore di molti scienziati e l’esperienza degli italiani apparentemente guariti e da gi ...

Coronavirus, la vitamina D ha un ruolo nel ridurre la gravità dei sintomi?

Da più di due mesi la nostra vita quotidiana ruota intorno alle informazioni sul coronavirus e sulla pandemia di Covid-19. Le notizie – e le bufale – sono tante e a volte è difficile, non solo per il ...

Nudi davanti al coronavirus. Anche la Fase 2 dell’epidemia è cominciata senza sufficienti protezioni, secondo il timore di molti scienziati e l’esperienza degli italiani apparentemente guariti e da gi ...Da più di due mesi la nostra vita quotidiana ruota intorno alle informazioni sul coronavirus e sulla pandemia di Covid-19. Le notizie – e le bufale – sono tante e a volte è difficile, non solo per il ...