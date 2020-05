Gessica Notaro sull’aggressione | “E se è stata la mia follia a salvarmi?”

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 8 maggio 2020) Le conseguenze dell’aggressione subita sono indelebili sulla sua pelle, così come il ricordo di quei drammatici istanti. Nonostante questonon dimentica l’incubo vissuto e, su Instagram, posta una foto ricordo del secondo giorno di ricovero in ospedale dopo l’aggressione con l’acido perpetrata dall’ex fidanzato. L’aggressione subita tre anni fa La storia diè destinata a rimanere impressa nel tempo e non deve essere dimenticata. La giovane ragazza, Miss Romagna nel 2007, eraaggredita con l’acido dall’ex fidanzato nel gennaio del 2017. Il feroce assalto ha avuto come conseguenza un lungo periodo di ricovero in ospedale, presso il quale laha dovuto sottoporsi ad un lunghissimo ciclo di cure. Quell’esperienza ha inevitabilmente segnato il suo percorso di vita. E proprio ...