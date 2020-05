Audio e traduzione di Tomorrow’s World di Matt Bellamy, il frontman dei Muse racconta il suo lockdown (Di venerdì 8 maggio 2020) Tomorrow's World di Matt Bellamy arriva come promesso, dopo che il frontman dei Muse aveva pubblicato un'anteprima con l'artwork e il titolo: ciò che vedevamo era un astronauta solitario, in mezzo a un prato fiorito, con la luna sullo sfondo. Desolazione e malinconia, in effetti, si respirano in questa ballata che Matt Bellamy ha scritto per raccontare il suo lockdown. Note dissonanti e in crescendo sono eseguite dal pianoforte prima di accogliere la voce del frontman dei Muse che, a questo giro, sembra riproporre i canoni degli album più classici della band (da Showbiz ad Absolution). Nel suo brano, infatti, Matt Bellamy ha riferito di voler raccontare il suo stato d'animo durante il lockdown, un'occasione nella quale ha riscoperto il valore di tante cose con ottimismo, positività e fiducia nel futuro. Il titolo, inoltre, prende ispirazione da uno show che ... Leggi su optimagazine Dua Lipa ecco il nuovo singolo Break My Heart (audio e traduzione) (Di venerdì 8 maggio 2020) Tomorrow'sdiarriva come promesso, dopo che ildeiaveva pubblicato un'anteprima con l'artwork e il titolo: ciò che vedevamo era un astronauta solitario, in mezzo a un prato fiorito, con la luna sullo sfondo. Desolazione e malinconia, in effetti, si respirano in questa ballata cheha scritto perre il suo lockdown. Note dissonanti e in crescendo sono eseguite dal pianoforte prima di accogliere la voce deldeiche, a questo giro, sembra riproporre i canoni degli album più classici della band (da Showbiz ad Absolution). Nel suo brano, infatti,ha riferito di volerre il suo stato d'animo durante il lockdown, un'occasione nella quale ha riscoperto il valore di tante cose con ottimismo, positività e fiducia nel futuro. Il titolo, inoltre, prende ispirazione da uno show che ...

