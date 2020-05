Sampdoria | altri tre positivi al coronavirus | il comunicato

(Di giovedì 7 maggio 2020)trealin casa, a comunicarlo la stessa società blucerchiata attraverso un: “L’U.C.informa che, nel corso degli esami ai quali sono stati sottoposti i calciatori, sono emersi tre nuovetà al-COVID-19 e un ritorno dità. Attualmente asintomatici, gli stessi sono stati posti in quarantena e saranno costantemente monitorati come da protocollo”, conclude la nota. L'articolotreal: ilproviene da Italia Sera.

Aumentano i casi di positività al Coronavirus tra le squadre di serie A che in questi giorni si stanno sottoponendo a tutti gli esami specifici prima di riprendere gli allenamenti. La novità dell’ulti ...Tegola per il mondo blucerchiato e per tutto il mondo del calcio nel giorno dei rientri agli allenamenti individuali. Nel giorno in cui anche il centro sportivo di Bogliasco ha riaperto agli allenamen ...