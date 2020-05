Ristorazione, da Salerno un no al protocollo di Gennaro Esposito (Di giovedì 7 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti La regola dettata da un noto slogan pubblicitario “il caffè è un piacere, se non è un piacere che sfizio c’è” viene tirata in ballo da Enzo Bove, ristoratore salernitano che con Gino Sorbillo e Gennaro Esposito e tanti altri autorevoli rappresentanti del settore, ha preso parte alla riunione dedicata alla Ristorazione che si è svolta oggi (leggi qui) alla Regione Campania. Titolare di supermercati e diversi tipologie di locali ( ristoranti, pub, pizzerie) Bove pur riservandosi uno studio più approfondito dei protocolli presentati oggi al presidente De Luca, pur abbracciandolo nella foto, ha subito preso le distanze da chi propone troppe regole per entrare nel ristorante: dalla prenotazione ad una sorta di autocertificazione sanitaria sui componenti della famiglia che partecipano al convivio. ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 7 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti La regola dettata da un noto slogan pubblicitario “il caffè è un piacere, se non è un piacere che sfizio c’è” viene tirata in ballo da Enzo Bove, ristoratore salernitano che con Gino Sorbillo ee tanti altri autorevoli rappresentanti del settore, ha preso parte alla riunione dedicata allache si è svolta oggi (leggi qui) alla Regione Campania. Titolare di supermercati e diversi tipologie di locali ( ristoranti, pub, pizzerie) Bove pur riservandosi uno studio più approfondito dei protocolli presentati oggi al presidente De Luca, pur abbracciandolo nella foto, ha subito preso le distanze da chi propone troppe regole per entrare nel ristorante: dalla prenotazione ad una sorta di autocertificazione sanitaria sui componenti della famiglia che partecipano al convivio. ...

