Proposte pratiche di reinserimento sociale per i nostri figli (Di giovedì 7 maggio 2020) Di seguito troverete alcune mie riflessioni che ho recentemente condiviso con la ministra Bonetti e la ministra Azzolina, date sull’argomento figli/scuola/gestione estiva sia per la mia esperienza diretta come mamma di 3 figli (di 2, 8 e 13 anni), sia come creatrice di una community di genitori single molto vasta. Il punto di vista di chi ha un’esperienza diretta rispetto a chi ne ha uno solamente tecnico, può contribuire a darne una visone di insieme più completa, e operativamente più soddisfacente.Faccio 4 premesse:1. La sicurezza e il rispetto della vita vengono prima di tutto. La popolazione, pur avendo individualmente percezioni diverse del pericolo di questa malattia, deve essere coordinata soltanto dalle normative regolate dalle istituzioni.2. La vita come la conoscevamo fino a qualche mese fa dovrà subire dei mutamenti a discapito ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 7 maggio 2020) Di seguito troverete alcune mie riflessioni che ho recentemente condiviso con la ministra Bonetti e la ministra Azzolina, date sull’argomento/scuola/gestione estiva sia per la mia esperienza diretta come mamma di 3(di 2, 8 e 13 anni), sia come creatrice di una community di genitori single molto vasta. Il punto di vista di chi ha un’esperienza diretta rispetto a chi ne ha uno solamente tecnico, può contribuire a darne una visone di insieme più completa, e operativamente più soddisfacente.Faccio 4 premesse:1. La sicurezza e il rispetto della vita vengono prima di tutto. La popolazione, pur avendo individualmente percezioni diverse del pericolo di questa malattia, deve essere coordinata soltanto dalle normative regolate dalle istituzioni.2. La vita come la conoscevamo fino a qualche mese fa dovrà subire dei mutamenti a discapito ...

HuffPostItalia : Proposte pratiche di reinserimento sociale per i nostri figli - Primapressit : RT @ITALICOM1: Incontro Adiconsum-Intesa Sanpaolo: proposte per maggiore flessibilità erogazione crediti e implementazione/semplificazione… - biagiolo82 : @LeonardoRazzi1 @yenisey74 E sei convinto che uno, il cui punto forte delle proposte era fare come la Svizzera che… - carseri : RT @EtziAndrea: @nzingaretti @pdnetwork Non se ne può francamente più di sentire frasi fatte, principi generici, buone intenzioni. Oggi sco… - hawking1963 : RT @EtziAndrea: @nzingaretti @pdnetwork Non se ne può francamente più di sentire frasi fatte, principi generici, buone intenzioni. Oggi sco… -

Ultime Notizie dalla rete : Proposte pratiche Proposte pratiche di reinserimento sociale per i nostri figli L'HuffPost Europ Assistance lancia Easy Rent, la polizza “elimina caparra” nelle case vacanza

In un momento in cui per la prossima estate si profila il boom delle case vacanza, Europ Assistance Italia presenta Easy Rent, la nuova soluzione assicurativa pensata per il mondo del vacation rental, ...

L’assistenza sanitaria negli Stati Uniti, I puntata

Nel 1997 mi sono trasferito negli Stati Uniti per studio e lavoro. Volevo capire quella nazione. Nelle mie precedenti missioni di lavoro in Russia ed Ucraina mi era capitato di riflettere sull’approcc ...

In un momento in cui per la prossima estate si profila il boom delle case vacanza, Europ Assistance Italia presenta Easy Rent, la nuova soluzione assicurativa pensata per il mondo del vacation rental, ...Nel 1997 mi sono trasferito negli Stati Uniti per studio e lavoro. Volevo capire quella nazione. Nelle mie precedenti missioni di lavoro in Russia ed Ucraina mi era capitato di riflettere sull’approcc ...