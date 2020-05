Pronto il nuovo governo Netanyahu, altre 7mila case per i coloni (Di giovedì 7 maggio 2020) Concepito per l’emergenza coronavirus ma con un Dna politico ben preciso, il nuovo governo israeliano vedrà la luce il 13 maggio, forse in presenza del segretario di Stato Mike Pompeo atteso nei prossimi giorni a Gerusalemme. Ieri la Knesset ha votato a favore dell’accordo di coalizione tra Benyamin Netanyahu – che ieri ha ricevuto l’incarico dal presidente Rivlin – e il centrista Benny Gantz, poche ore dopo il via libera giunto dalla Corte Suprema, e ha sbloccato lo stallo politico … Continua L'articolo Pronto il nuovo governo Netanyahu, altre 7mila case per i coloni proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto Juve-Roma - pronto un incontro di mercato : nel menu un nuovo scambio. I dettagli

In arrivo ulteriori misure a sostegno dell’economia. Gualtieri annuncia che il nuovo decreto sarà pronto a metà settimana. “Sforzo straordinario del Governo per uscire dalla fase di emergenza”

Governo pronto a varare nuovo decreto : le ultime novità (Di giovedì 7 maggio 2020) Concepito per l’emergenza coronavirus ma con un Dna politico ben preciso, ilisraeliano vedrà la luce il 13 maggio, forse in presenza del segretario di Stato Mike Pompeo atteso nei prossimi giorni a Gerusalemme. Ieri la Knesset ha votato a favore dell’accordo di coalizione tra Benyamin– che ieri ha ricevuto l’incarico dal presidente Rivlin – e il centrista Benny Gantz, poche ore dopo il via libera giunto dalla Corte Suprema, e ha sbloccato lo stallo politico … Continua L'articoloilper iproviene da il manifesto.

Capezzone : +++Agenzia Quasivero+++ Per risolvere lo sgradevole problema del “decreto aprile” che non arriva, il governo, senti… - lavazzagroup : Good Morning Humanity. C’è un mondo nuovo all'orizzonte pronto ad accogliere un’umanità ritrovata che guarda al fut… - Falbo_F : Pronto per il nuovo decennio dell'IT? Partecipa all'evento Infrastructure Innovation Insights e confrontati con i n… - CassieDeMIll : RT @Capezzone: +++Agenzia Quasivero+++ Per risolvere lo sgradevole problema del “decreto aprile” che non arriva, il governo, sentito il com… - marizar_ud : RT @Capezzone: +++Agenzia Quasivero+++ Per risolvere lo sgradevole problema del “decreto aprile” che non arriva, il governo, sentito il com… -

Ultime Notizie dalla rete : Pronto nuovo Pronto il nuovo governo Netanyahu, altre 7mila case per i coloni Il Manifesto SALERNITANA: occhi su un fantasista del Fulham

Dalla Championship alla Serie B. Questo potrebbe essere il futuro nella prossima stagione di Neeskens Kebano. Il fantasista della nazionale congolese non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza c ...

Pronto il nuovo governo Netanyahu, altre 7mila case per i coloni

Concepito per l’emergenza coronavirus ma con un Dna politico ben preciso, il nuovo governo israeliano vedrà la luce il 13 maggio, forse in presenza del segretario di Stato Mike Pompeo atteso nei pross ...

Dalla Championship alla Serie B. Questo potrebbe essere il futuro nella prossima stagione di Neeskens Kebano. Il fantasista della nazionale congolese non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza c ...Concepito per l’emergenza coronavirus ma con un Dna politico ben preciso, il nuovo governo israeliano vedrà la luce il 13 maggio, forse in presenza del segretario di Stato Mike Pompeo atteso nei pross ...