La Botteri spegne le polemiche: "Io e la Hunziker non abbiamo litigato. Satira è libertà" - (Di giovedì 7 maggio 2020) Francesca Galici Dopo un weekend di paroloni e di minacce di morte, Giovanna Botteri spegne ogni polemica con Michelle Hunziker con un video messaggio Giovanna Botteri ha chiuso ogni polemica con Striscia la notizia e Michelle Hunziker. Dopo giorni e giorni di parole indignate, tweet urlati e giornalisti sul piede di guerra per un servizio satirico, la diretta interessata ha messo tutti a tacere con un video messaggio, mandato in onda nella puntata di ieri di Striscia la notizia. Nessun astio e nessuna polemica verso la conduttrice svizzera da parte di Giovanna Botteri, che nei giorni scorsi si era prodigata nella scrittura di una lettera, nella quale stigmatizzava il body shaming. La missiva dell'inviata Rai a Pechino, che non ha i social, è stata assunta a manifesto di femminismo estremo ed è stata utilizzata come pretesto per attacchi violenti, questi ... Leggi su ilgiornale Giovanna Botteri spegne le polemiche : il messaggio a Michelle Hunziker (Di giovedì 7 maggio 2020) Francesca Galici Dopo un weekend di paroloni e di minacce di morte, Giovannaogni polemica con Michellecon un video messaggio Giovannaha chiuso ogni polemica con Striscia la notizia e Michelle. Dopo giorni e giorni di parole indignate, tweet urlati e giornalisti sul piede di guerra per un servizio satirico, la diretta interessata ha messo tutti a tacere con un video messaggio, mandato in onda nella puntata di ieri di Striscia la notizia. Nessun astio e nessuna polemica verso la conduttrice svizzera da parte di Giovanna, che nei giorni scorsi si era prodigata nella scrittura di una lettera, nella quale stigmatizzava il body shaming. La missiva dell'inviata Rai a Pechino, che non ha i social,; stata assunta a manifesto di femminismo estremo ed; stata utilizzata come pretesto per attacchi violenti, questi ...

Notiziedi_it : La Botteri spegne le polemiche: “Io e la Hunziker non abbiamo litigato. Satira è libertà” - Italia_Notizie : La Botteri spegne le polemiche: 'Io e la Hunziker non abbiamo litigato. Satira è libertà' - sirgolly : RT @IlPaoloGiordano: Giovanna Botteri, che è in Cina e non è sui social, si accorge della polemica e la spegne: 'Mai litigato con Michelle,… - zazoomblog : Giovanna Botteri spegne le polemiche: il messaggio a Michelle Hunziker - #Giovanna #Botteri #spegne #polemiche:… - pallyliguori : RT @IlPaoloGiordano: Giovanna Botteri, che è in Cina e non è sui social, si accorge della polemica e la spegne: 'Mai litigato con Michelle,… -