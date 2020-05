Fmi | “Imprese statali in crescita ma non sprecare fondi”

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 7 maggio 2020) (Teleborsa) – Le impresesono diventate sempre più importanti negli ultimi dieci anni ma per essere un modello da seguire, specie per la loro offerta di servizi base, non devonorisorse. È quanto si legge nel terzo capitolo del Fiscal Monitor pubblicato dall’Fmi che si occupa delle aziende. In dettaglio, nello studio si sottolinea come lasia stata molto importante tanto che tra le grandi aziende mondiali “con 45.000 miliardi di dollari i loro asset sono ora il 20% del totale”. Nel blog che accompagna la pubblicazione, il direttore del dipartimento degli Affari fiscali dell’Fmi Vitor Gaspar ha specificato che le aziendesono responsabili di circa il 55% degli investimenti infrastrutturali nelle economie emergenti e nei Paesi in via di sviluppo, ma spesso sono causa di inefficienze; nei Paesi in via di ...