Eleonora seviziata e uccisa a morsi da suo marito | l’uomo lascia il carcere per

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 7 maggio 2020) Di quella notte, Marco Manfrini, ricorda ben poco. Dice di essersi addormentato con il sorriso di sua moglie nella testa. Le forze dell’ordine peròPerraro la trovano morta, proprio vicino a lui. In una pozza di sangue, con il corpo martoriato. Lui è al suo fianco, con tutti i vestiti sporchi di sangue, non ha la dentiera che viene ritrovata vicino al cadavere della donna. Capire quello che è successo è drammatico ma allo stesso tempo non troppo complicato per medici e forze dell’ordine: la donna è stata, picchiata,e forse anche strangolata. Non hanno dubbi sul colpevole: suo. Oggi il presunto assassino di, il tre gradi di giudizio non si sono ancora espressi,il. Il suo avvocato, preoccupato per l’emergenza coronavirus ne ha richiesto la scarcerazione. Gli arresti ...