Kumbulla di rientro la Roma riflette | risorsa per Gasperini?

La Roma si prepara a una sessione di calciomercato intensa e strategica, con il ritorno di Kumbulla che rappresenta un’ulteriore risorsa per Gasperini. Dopo aver risolto le questioni delle plusvalenze, i giallorossi puntano a rafforzarsi per affrontare al meglio la stagione e conquistare la qualificazione in Champions League. La sfida è lanciata: il futuro è nelle mani di una dirigenza decisa a fare le mosse giuste.

Il calciomercato ha ufficialmente preso il via, con la Roma che sta iniziando ad operare di fino dopo aver risolto il capitolo plusvalenze. Quest’estate sarà estremamente delicata per i giallorossi, chiamati a migliorare un organico già di per sé ben fornito per raggiungere la qualificazione in Champions League. Per centrare tale traguardo, la dirigenza si è affidata all’esperienza di Gian Piero Gasperini, pronto a dimostrare il suo valore in una piazza ben diversa da quella di Bergamo. Il coach di Grugliasco avrebbe chiesto colpi di spessore al direttore sportivo Frederic Massara ma, al tempo stesso, dovrebbe valutare gli elementi di rientro al prestito. 🔗 Leggi su Sololaroma.it