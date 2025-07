Incendio in un impianto di rifiuti ad Augusta | nube visibile da Siracusa allarme ambientale

Un vasto incendio scoppiato ad Augusta, in provincia di Siracusa, ha generato una nube nera visibile anche da Siracusa, scatenando l’allarme ambientale. Il sindaco invita i cittadini a restare in casa per precauzione. La situazione rimane critica mentre le autorità monitorano i possibili rischi per la salute e l’ambiente. Resta aggiornato su questa emergenza e scopri come proteggerti in queste circostanze.

Allarme ambientale nel Siracusano: il sindaco invita i cittadini a restare chiusi in casa. Augusta (SR), 5 luglio, ore 16,04 Un vasto incendio è divampato all'interno di un capannone della Ecomac Smaltimenti, azienda specializzata nel trattamento dei rifiuti situata nel territorio di Augusta, in provincia di Siracusa. Densa nube nera e rischio sostanze nocive. Le fiamme si sarebbero propagate a partire da materiale plastico, generando una spessa colonna di fumo nero ben visibile anche a diversi chilometri di distanza, fino a Siracusa. Il fumo potrebbe contenere sostanze potenzialmente tossiche, rilasciate durante la combustione della plastica.

