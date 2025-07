Maltempo in Lombardia | voli dirottati a Bergamo disagi a Como e in Brianza

Il maltempo impazza in Lombardia, trasformando una giornata di apparente calma in un susseguirsi di disagi e cambiamenti improvvisi. Voli dirottati su Bergamo, problemi a Como e nella Brianza testimoniano l’intensità degli eventi atmosferici che si sono scatenati, dopo un’estate rovente. La regione si trova ad affrontare sfide impreviste: scopri come cittadini e autorità stanno reagendo di fronte a questo colpo di scena meteorologico.

Il maltempo ha portato un repentino abbassamento delle temperature su tutta la Lombardia, segnando l’avvio di una giornata di forti contrasti meteorologici. Dopo il caldo soffocante dei giorni scorsi, che aveva fatto toccare i 36 gradi a Milano, oggi la colonnina di mercurio è crollata a 29 gradi e su molte aree della regione si sono abbattuti violenti nubifragi. Particolarmente colpite le province di Monza e Brianza, Milano, Como, Varese, Cremona e Bergamo. A Lentate sul Seveso, in provincia di Monza e Brianza, il Seveso è esondato, mentre all’aeroporto di Orio al Serio diversi voli sono stati dirottati verso altri scali. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Maltempo in Lombardia: voli dirottati a Bergamo, disagi a Como e in Brianza

