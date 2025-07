Sciopero al Tirreno confermato Ast e Cdr | irricevibili le proposte dell’Azienda

Lo sciopero al Tirreno è stato confermato, dopo un lungo confronto tra il CdR, l’Associazione Stampa Toscana e i rappresentanti dell’azienda. Nonostante le proposte avanzate, non ci sono stati spazi per la revoca, lasciando i giornalisti determinati a tutelare i loro diritti. La mobilitazione rappresenta un gesto deciso di fronte a questioni che richiedono attenzione e rispetto. La battaglia per un'informazione equa e corretta continua.

Il CdR del Tirreno, con l’Associazione Stampa Toscana, dopo oltre due ore di confronto, oggi 5 luglio 2025, con l’Azienda rappresentata direttamente dal presidente del Gruppo Sae Alberto Leonardis, dal direttore generale Vito Nobile e dal direttore del personale Antonio Crudo, ha preso atto che non vi sono spazi per la revoca dello sciopero del 5 luglio, proclamato al termine dell’assemblea dei redattori del 4 luglio L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Sciopero al Tirreno confermato. Ast e Cdr: irricevibili le proposte dell’Azienda

Sciopero al Tirreno. Contro la chiusura della redazione di Viareggio. Assostampa pronta a tutelare i giornalisti - Un'onda di solidarietà e determinazione si solleva nel mondo del giornalismo toscano. La redazione de "Il Tirreno" ha deciso di scendere in campo con un pacchetto di 5 giorni di sciopero, iniziando sabato 6 luglio, per protestare contro la chiusura di Viareggio e tutelare i diritti dei giornalisti.

