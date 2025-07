Ricostruzione Ucraina l’Italia c’è L’amb Castellaneta spiega come

In questo scenario globale in rapido mutamento, dove i tradizionali canali diplomatici cedono il passo a incontri virtuali e tweet incendiari, diventa fondamentale analizzare come la ricostruzione dell’Ucraina e le relazioni internazionali si stanno evolvendo. Castellaneta, con il suo esempio di resilienza, ci invita a riflettere su come l’Italia possa contribuire a questa complessa partita. In un mondo dove il dialogo diretto e immediato sembra prevalere, emerge la domanda: come possiamo promuovere valori di pace e diplomazia effettiva?

In questa fase strana e per certi versi preoccupante delle relazioni internazionali, in cui il valore del diritto appare sempre più sminuito, potremmo mettere in luce alcuni aspetti curiosi, come la nuova diplomazia delle telefonate e dei tweet varata dal presidente statunitense Donald Trump. il confronto diretto tra i principali responsabili internazionali prende il posto dei tradizionali canali diplomatici e diventa una gara a chi ottiene più consenso virtuale a livello planetario. Il presidente degli Stati Uniti si sta mostrando molto attivo al telefono, parlando prima con il leader cinese Xi Jinping, poi con quello russo Vladimir Putin, infine con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, intervallando le sue conversazioni con annunci dai toni spesso clamorosi e propagandistici sui social, a partire dal suo Truth.

