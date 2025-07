Dirigenti Scolastici scudo erariale compensi progetti PNRR e ritenuta del 20% | ecco i nodi della ‘discordia’

Il mondo della scuola si trova a dover affrontare un nuovo nodo di tensione: la conversione del D.L. 68/2025 introduce una ritenuta del 20% sui compensi dei dirigenti scolastici coinvolti nei progetti PNRR e Agenda Sud, generando un acceso dibattito tra chi chiede chiarimenti e chi protesta. Ma quali sono le implicazioni di questa misura e come influirà sulla gestione dei progetti scolastici? Scopriamolo insieme, analizzando i punti salienti e le prossime mosse.

Il dibattito sullo scudo erariale si intensifica con la conversione in legge del D.L. 682025, che introduce una ritenuta del 20% sui compensi dei dirigenti scolastici per i progetti PNRR e Agenda Sud. Una misura che solleva proteste e richieste di chiarimenti immediati. Il nuovo scudo erariale La recente normativa, approvata dalla Camera dei deputati, . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

