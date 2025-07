Firenze | tentano di rapinare prete alla fermata della tramvia Due donne denunciate da agenti municipale in borghese

A Firenze, un tentativo di rapina scuote la tranquillità cittadina: due donne hanno cercato di derubare un prete straniero alla fermata della tramvia, ma sono state prontamente denunciate da agenti municipali in borghese. Un episodio che dimostra come attenzione e rapidità siano le armi più efficaci contro i malintenzionati, rafforzando il senso di sicurezza dei cittadini e delle comunità locali.

Due donne hanno tentato ieri pomeriggio, 4 luglio 2025, di rapinare un prelato straniero a Firenze, alla fermata della tramvia L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze: tentano di rapinare prete alla fermata della tramvia. Due donne denunciate da agenti municipale in borghese

