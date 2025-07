Jude Law dal Vaticano al Cremlino sui set del potere assoluto | dopo i panni del Papa il diavolo veste Putin

Papa Pio XIII, ora si ritrova a interpretare un ruolo altrettanto complesso e affascinante: quello di un protagonista che attraversa i confini tra spiritualità e potere politico. Dalle sacre mura vaticane alle fredde stanze del Cremlino, Jude Law si conferma un attore capace di catturare l’essenza delle sfumature umane e istituzionali. Un percorso che ci svela quanto siano sottili le linee che separano fede, ambizione e manipolazione, e ci invita a riflettere sul vero volto del potere.

Dal Vaticano al Cremlino, come dal diavolo all'acqua santa: c'è un filo sottile, eppure robustissimo, che lega le sacre stanze vaticane alle gelide, e ben più prosaiche, aule che affacciano sui corridoi del potere russo. Un filo che, sorprendentemente, ha il volto enigmatico quanto camaleontico di Jude Law. Sì, proprio lui, l'attore britannico che ci aveva incantato (e un po' scandalizzato) nei panni talari del cardinale Lenny Belardo, il giovane e controverso Papa Pio XIII in "The Young Pope" di Paolo Sorrentino. Un Pontefice che fumava, dubitava, e scuoteva le fondamenta della Chiesa con un'audacia in odore quasi di blasfemia.