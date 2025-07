Ragazza 18enne scompare da un villaggio turistico nel Brindisino ricerche in corso Stava svolgendo uno stage?

Una giovane ucraina di appena 18 anni scompare misteriosamente dal villaggio turistico di Carovigno, nel brindisino, dove stava svolgendo uno stage. Le ricerche sono in corso per ritrovarla, mentre cresce l’angoscia tra familiari e amici. Un caso che ha scosso la comunità e che solleva interrogativi sulla sua sparizione improvvisa, lasciando tutti con il fiato sospeso e sperando in un lieto fine.

Una ragazza di nazionalit√† ucraina, che solo pochi giorni fa ha compiuto 18 anni, √® scomparsa da un villaggio turistico sulla costa di Carovigno (Brindisi), dove sta effettuando uno. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it ¬© Ilmessaggero.it - Ragazza 18enne scompare da un villaggio turistico nel Brindisino, ricerche in corso. ¬ęStava svolgendo uno stage¬Ľ?

In questa notizia si parla di: ragazza - villaggio - turistico - 18enne

Ragazza di 18 anni scompare da un villaggio turistico nel Salento: ricerche in corso - Una giovane di 18 anni scompare misteriosamente dal villaggio turistico nel Salento, mentre si trovava in stage a Carovigno.

Ragazza di 18 anni scompare da un villaggio turistico nel Salento: ricerche in corso; Ragazza 18enne scompare da un villaggio turistico nel Brindisino, ricerche in corso. ¬ęStava svolgendo uno stag; Si allontana dal villaggio turistico in cui lavorava: in corso le ricerche di una giovane.

Ragazza 18enne scompare da un villaggio turistico nel Brindisino, ricerche in corso. «Stava svolgendo uno stage» - Una ragazza di nazionalità ucraina, che solo pochi giorni fa ha compiuto 18 anni, è scomparsa da un villaggio turistico sulla costa di Carovigno (Brindisi), dove sta effettuando ... Da msn.com

Scomparsa ragazza nel Brindisino, stava svolgendo lo stage in un villaggio turistico: ricerche in corso - Una ragazza di nazionalità ucraina, che solo pochi giorni fa ha compiuto 18 anni, è scomparsa da un villaggio turistico sulla costa di Carovigno (Brindisi), dove sta effettuando uno stage. gazzettadiparma.it scrive