Napoli Claudio Turi nuovo terzo portiere? Già in ritiro con Conte e in panchina in Serie A

Napoli continua a sorprendere, portando in ritiro con Conte un giovane talento come Claudio Turi, appena ventenne. Tra test e possibilità di esordio in Serie A, il mister azzurro sta valutando attentamente questo promettente portiere, che si sta già facendo notare tra i profili emergenti del settore giovanile. La sua presenza in ritiro potrebbe segnare un passo importante nella sua carriera e nel futuro del Napoli...

Molti sono i profili giovanili che il mister Antonio Conte porterà in ritiro a Dimaro e Castel di Sangro. L’allenatore azzurro testerà diversi ragazzi e tra questi vi è anche un giovane portiere, Claudio Turi. Venti anni compiuti nel mese di maggio, è subito entrato nelle grazie del mister. L’allenatore partenopeo ha testato anche lui per . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

In questa notizia si parla di: claudio - turi - portiere - ritiro

Allenamento Giorno 7 del Napoli a Dimaro: Claudio Turi fa il terzo portiere, lavoro coi big per il 2005; Antonio Conte seleziona 6 profili per il ritiro estivo: la nuova era parte anche dai giovani; SSC Bari, il giovane portiere Claudio Turi: «Che bello vestire la maglia azzurra».

Chi è Claudio Turi, il baby portiere fenomeno convocato da Garcia - Tra i giovani convocati nel ritiro di Dimaro, da Rudi Garcia, c'è il baby portiere fenomeno Claudio Turi. Segnala areanapoli.it

Claudio Turi compie 20 anni. Chi è il giovanissimo portiere del Napoli - MSN - Claudio Turi è alto 1,88 m con un peso di 77 chilogrammi, il numero 1 della Primavera azzurra, ma in diverse occasioni è stato convocato anche come terzo portiere del Napoli, è dotato di ... Si legge su msn.com