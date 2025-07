Brad pitt raggiunge un traguardo al box office con il suo film da 83% su rotten tomatoes

Il nuovo film di Brad Pitt, "F1: The Movie," sta facendo parlare di sé, raggiungendo un incredibile traguardo al box office con un punteggio di 83 su Rotten Tomatoes. La pellicola, che vede Pitt nei panni di Sonny Hayes, un pilota di Formula 1, ha conquistato il pubblico e la critica grazie a una trama avvincente, interpretazioni di alto livello e una spettacolare produzione. In questo approfondimento, analizzeremo i principali motivi del suo successo straordinario...

Il nuovo film di Brad Pitt, F1: The Movie, ha raggiunto risultati notevoli al botteghino, grazie a una combinazione di fattori che hanno contribuito alla sua rapida ascesa. La pellicola, interpretata da Pitt nel ruolo di Sonny Hayes, un pilota di Formula 1 che si allea con il giovane talento Joshua Pearce (Damson Idris), ha riscosso grande interesse fin dalla sua uscita. In questo approfondimento verranno analizzati i principali motivi del successo commerciale e della ricezione positiva del film. risultati al box office e record storici. prestazioni eccezionali dall'esordio. Dal suo debutto il 27 giugno, F1: The Movie ha ottenuto un risultato record per una produzione di Apple Studios, incassando oltre $57 milioni nel primo fine settimana negli Stati Uniti.