Sanchez e Starmer in disgrazia, ma Elly continua a rincorrere adorante i suoi modelli azzoppati.

mentre Sanchez e Starmer affrontano momenti di crisi, Elly continua a inseguire modelli ormai sfondati. La vera preoccupazione per Ursula von der Leyen non riguarda tanto la mozione di sfiducia prima della scadenza del bilancio dell’UE, ma le turbolenze nei governi di Barcellona e Londra. Se, ipotesi ancora da considerare, il governo socialista cadesse, le implicazioni sarebbero profonde per l’intera scena politica europea.

A impensierire Ursula von der Leyen n on è tanto la mozione di sfiducia prima della deadline della presentazione del bilancio dell’Unione, il 16 luglio, che non ha alcuna chance di riuscita ma la crisi nera dei governi di Barcellona e Londra. I due premier socialista e laburista, Pedro Sanchez e Keir Starmer a solo un anno dall’insediamento sono in caduta libera. Se, ipotesi non da escludere, il governo socialista cadesse e il primo ministro uscisse di scena per la legislatura europea sarebbero dolori. Ssnchez nella polvere dopo lo scandalo corruzione. In Italia, però, c’è ancora chi, come Elly nel paese delle meraviglie, continua a guardare ai due leader progressisti come a esempi da seguire nel fuoco per battere le destre. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it