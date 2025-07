Dumfries Kean e Osimhen | come funzionano le clausole

L'inizio di luglio segna il ritorno delle clausole rescissorie nel calciomercato internazionale, un meccanismo sempre più dominante. Dumfries, Kean e Osimhen sono solo alcuni esempi di come queste clausole permettano ai giocatori di cambiare maglia garantendo il pagamento di una cifra stabilita, senza sconti o dilazioni. Ma come funzionano esattamente? Scopriamo insieme i dettagli di questa strategia contrattuale che può cambiare le sorti di una stagione.

L’inizio del mese di luglio è il momento delle clausole rescissorie, istituto sempre più diffuso nel calciomercato internazionale. Accordi che consentono a un giocatore di lasciare il proprio club garantendo il pagamento di una cifra concordata in precedenza: solitamente in un’unica tranche, senza sconti o dilazioni, e con un limite temporale che non costringa una società a dover salutare uno dei perni della squadra senza avere poi tempo di intervenire sul mercato per sostituirlo. Ci sono campionati dove sono obbligatorie (Liga spagnola) e altri dove sono diventate via via sempre più diffuse. Spesso sono il mondo con cui un club riesce ad ottenere il rinnovo di contratto di un top player, risparmiando qualche soldo, allungando la data di scadenza ma consegnando allo stesso e all’entourage che lo rappresenta il controllo della situazione. 🔗 Leggi su Panorama.it