Esplosione Roma Arpa Lazio | Incendio ha generato diossina

Un’esplosione a Roma, avvenuta ieri in via dei Gordiani a causa di un incendio presso un distributore di benzina e metano, ha suscitato preoccupazione ambientale. Secondo i primi dati di Arpa Lazio, sono state rilevate tracce di diossina nell'aria, un segnale allarmante che richiede attenzione e azioni immediate per la tutela della salute pubblica. La situazione evidenzia l’urgenza di interventi tempestivi e di una valutazione approfondita dei rischi ambientali.

(Adnkronos) – L'esplosione di ieri a Roma avvenuta a seguito di un incendio a un distributore di benzina e metano in via dei Gordiani ha "generato diossina". Lo riferisce Arpa Lazio diffondendo i primi dati del monitoraggio dell'aria. In particolare, si registra la presenza di diossine-TEQ pari a 1 pgm3. "Per quanto riguarda le diossine non . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Roma, spenti tutti i focolai causati dall’esplosione al Prenestino - Roma può tirare un sospiro di sollievo: tutti i focolai scatenati dall'esplosione al Prenestino sono stati domati, garantendo la sicurezza dei residenti.

Incendio dopo esplosione distributore carburante a Roma via dei Gordiani (Prenestino) di oggi: tecnici ARPA Lazio hanno installato il campionatore per valutazione qualità dell'aria. Gli esiti delle analisi saranno comunicati non appena disponibili Vai su X

Aggiornamento esplosione in via dei Gordiani. Siamo vicini a tutte le persone rimaste ferite e alle loro famiglie. Roma Capitale è al vostro fianco. Un ringraziamento sentito a tutte le squadre che sono intervenute subito per prestare soccorso, anche in condiz Vai su Facebook

