Esplosione alla pompa di Gpl a Roma parlano i due poliziotti eroi | Così ci siamo lanciati nelle fiamme per aiutare la gente a salvarsi – Il video

Un’esplosione improvvisa alla pompa di Gpl a Roma ha scosso la comunità, ma a emergere sono i veri eroi: Marco e Francesco, poliziotti coraggiosi che hanno rischiato tutto per salvare gli innocenti. Dai letti d’ospedale, tra ferite e solidarietà, condividono il loro racconto di coraggio e dedizione. La loro testimonianza ci ricorda il valore supremo del dovere e dell’altruismo in momenti di crisi.

Ci sono anche Marco e Francesco, rispettivamente vice-ispettore del reparto volanti di Roma e agente del commissariato di polizia di Porta Maggiore, tra i feriti in seguito all’ esplosione della pompa Gpl di via dei Gordiani, a Roma. I due poliziotti parlano da un letto di ospedale, con il capo avvolto da una benda e gli arti fasciati. «La sala operativa ci ha mandato come prima macchina perché eravamo quella più vicina», racconta uno dei due poliziotti nel video pubblicato sui social dalla Questura di Roma. «La situazione si è complicata perché questo fuoco poi è diventato sempre più grande, tant’è che ho chiesto l’ausilio di ulteriori equipaggi», continua ancora il racconto. 🔗 Leggi su Open.online

