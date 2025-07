Wimbledon Sinner passeggia contro lo spagnolo Martinez | vince in tre set e passa agli ottavi

Tra Sinner e Martinez si è assistito a una dimostrazione di potenza e determinazione, con il tennista altoatesino che ha dominato il campo con autorevolezza. La vittoria in tre set mette in evidenza il suo stato di forma eccellente e la sua voglia di conquistare Wimbledon. Ora, con gli ottavi di finale alle porte, il numero uno al mondo punta a proseguire la corsa e scrivere un altro capitolo memorabile nel torneo inglese.

Vince senza troppa difficoltà Jannik Sinner contro lo spagnolo Pedro Martinez. Il tennista altoatesino, numero uno al mondo nel ranking Atp, si è imposto sul prato di Wimbledon in tre set: 6-1, 6-3, 6-1. Sinner supera così il terzo turno del torneo inglese. Agli ottavi di finale incontrerà il vincente fra Dimitrov e Ofner, che scenderanno in campo nel pomeriggio di oggi, sabato 5 luglio. Il medical time out nel primo set. Tra Sinner e Martinez – 51esimo nel ranking Atp – c’è un solo precedente, agli Internazionali d’Italia nel 2022. Anche in quell’occasione fu il tennista italiano ad avere la meglio, con un punteggio finale di 6-4, 6-3. 🔗 Leggi su Open.online

